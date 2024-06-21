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Волонтеры Куйбышевского НПЗ выпустили в Волгу краснокнижных рыб

В Самарской области в Волгу выпустили 27 тысяч мальков стерляди

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Пресс-служба «Роснефти»

Волонтеры Куйбышевского НПЗ, предприятия «Роснефти» в Самарском регионе, выпустили в воды Саратовского водохранилища на Волге более 27 тыс. мальков рыб ценной краснокнижной стерляди. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Мальков вырастили в рыбопитомнике Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, расположенного на берегу Волги. Специалисты ждали, пока молодь наберет 1,5-2 грамма веса и станет готова к жизни в естественной среде.

Транспортировка и выпуск мальков в реку проходили под контролем экологов Куйбышевского НПЗ и специалистов Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.
Также активисты Куйбышевского НПЗ провели экологический урок для школьников «Роснефть-классов» и детей из «Движения первых».

Ребятам рассказали о программах «Роснефти» и Куйбышевского НПЗ по охране краснокнижных животных, восстановлению лесов и проектах по восполнению природных богатств Волги.

В «Роснефти» отметили, что ответственное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры компании.

Восполнение биоресурсов главной водной артерии региона — значимая часть масштабной природоохранной деятельности Куйбышевский НПЗ. За последние десять лет волонтеры завода выпустил в Волгу более 500 тыс. мальков рыб промысловых и ценных пород — сазана, толстолобика, стерляди.

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