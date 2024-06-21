Госдолг Великобритании достиг максимума с 1961 года

Госдолг Великобритании по итогам мая составил £2,74 трлн или 99,8% объема внутреннего валового продукта (ВВП), сообщило британское Управление национальной статистики. Это рекордный показатель для страны за последние 63 года.

Последний раз соотношение госдолга к ВВП Великобритании приближалось к 100% в 1961 году. Тогда оно составило 99,4%. В прошлом мае госдолг страны составлял 96,1% ВВП.

«Следующего министра финансов ждет финансовый ящик Пандоры. Процентные ставки останутся высокими, долг будет сложнее сокращать, а давление расходов продолжит усиливаться», — комментирует старший экономист британского подразделения консалтинговой компании KPMG Майкл Стелмах.

До этого бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал продавать доллары и американские ценные бумаги из-за скорого краха США. Экономический коллапс Штатов неизбежен из-за огромного госдолга, уверен он.

Ранее Еврокомиссия упрекнула Францию, Италию и еще пять стран ЕС в чрезмерных долгах.