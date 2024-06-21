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На выставке «Россия» обсудили проблемы регулирования рынка SIM-карт

Депутат Кирьянов предложил ввести критерии подозрительности телефонного номера

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Depositphotos

Распространение «серых» SIM-карт стало реальной угрозой национальной безопасности. Об этом во время общественного обсуждения на тему «Серый рынок сим-карт: масштабы, угрозы, решения», которое прошло в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, заявил лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

По его словам, такими SIM-картами пользуются в основном мошенники, террористы и украинские спецслужбы, которые используют их для реализации преступных целей на территории России.

Шлыков считает важным доносить до россиян опасность использования «серых» SIM-карт. Спикер подчеркнул, что пользователи таких карт не являются их владельцами.

«Она может быть зарегистрирована на подставное физическое или юридическое лицо. То есть на мошенников. Последние запросто могут получить доступ, например, к социальным сетям, мобильному банку человека, кто решил вообще использовать «серую» SIM-карту ради анонимности в интернете и при совершении звонков. Кроме того, «серую» SIM-карту могут внезапно заблокировать и восстановить номер не удастся», — отметил он.

В свою очередь, зампред Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил ввести критерии подозрительности телефонного номера, чтобы блокировать звонки с них автоматически.

«Эта принудительная блокировка с подозрительных номеров должна быть в формате закона. Сегодня подозрительный номер – это неопределенная категория. А вот чем он подозрительный? С него звонят больше 100 или 200 или 300 раз в день? Или на этот номер часто приходят какие-то средства с разных аккаунтов? Может быть, по-честному все это происходит, и этот человек потом еще и налоги с этого заплатит», — сказал он.

Депутат считает, в связи с этим нужно вводить критерии, понятийный аппарат, а также описывать это законодательно и жестко регулировать.

«Борьба с мошенничеством, конечно, не может быть добровольной, она не может быть отнесена к обязательствам коммерческих структур, операторов сотовой связи, в частности. Они должны выполнять законодательство, но это не должно быть их инициативой. Не должно быть так, что мы вам еще за услуги по борьбе с кибермошенничеством отдельный счет выставим», — сказал Кирьянов.

По его мнению, операторы должны это делать на своей стороне, но в силу закона и, соответственно, ответственность на них тоже должна распространяться.

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