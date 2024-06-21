В России оценили влияние майских заморозков на сборы зерна

Майские заморозки практически не сказались на объемах сбора зерна, поскольку российские аграрии успели пересеять большинство пострадавших от неожиданных холодов площадей, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Ее слова приводит ТАСС.

«Больше 1 млн га у нас выпало по заморозкам. Но наши сельхозтоваропроизводители успели вовремя подавляющее большинство площадей пересеять, не всегда зерновыми, но другими культурами», — отметила Лут.

До этого министр спрогнозировала подорожание зерна на внешнем и внутреннем рынках. При этом Лут отметила, что России необходим рост цен на зерновые для сохранения баланса внутри страны. В противном случае могут пострадать сектора переработки и животноводства, пояснила глава Минсельхоза.

До этого в России предрекли резкое падение урожайности яблок и ягод из-за заморозков в мае.

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