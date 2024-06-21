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Стало известно о новых рисках для закредитованных и безработных россиян

ЦБ: россияне с долгами и без работы рискуют быть вовлеченными в дропперство

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Depositphotos

Закредитованные и безработные россияне подвержены риску быть вовлеченными в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем (дропперство), предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

В зоне риска также находятся школьники, студенты и люди, которые приезжают в мегаполисы из небольших населенных пунктов, добавила она.

«Здесь нужно объяснять, что быстро заработать на таких сомнительных схемах — ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнула Набиуллина.

Помощь волонтеров финансового просвещения незаменима в предотвращении рисков вовлечения в дропперство менее защищенных категорий граждан, заявила глава ЦБ. Она также отметила, что регулятор совместно с банками активно выстраивает работу по защите россиян от мошенников.

До этого россиян предупредили об учащении случаев кражи денег через сим-карты.

Ранее в Банке России рассказали, как аферисты обманывают россиян под видом соцработников.

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