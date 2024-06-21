Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего главу АФК «Система» Новицкого могли задержать сотрудники ФСБ

Baza: экс-глава АФК «Система» Новицкий мог быть задержан сотрудниками ФСБ

close
100%
МВД РФ

С бывшим главой АФК «Система» Евгением Новицким второй день не могут связаться родные и близкие. По данным Telegram-канала Baza, предприниматель мог быть задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«По предварительным данным, Новицкий был задержан вечером 20 июня. Он был доставлен на допрос. Дома у него прошли обыски», — следует из сообщения.

Новицкий является первым заместителем генерального директора ПАО «ФосАгро».

До этого сообщалось, что ФСБ задержала участников преступной группы, которая подозревается в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей края была выявлена ФСБ совместно с МВД.

По данным спецслужбы, участники группы совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края. В ФСБ заявили, что это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.

Ранее суд в Москве начал рассмотрение дела о крупных взятках генералов МВД Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами