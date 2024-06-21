Бывшего главу АФК «Система» Новицкого могли задержать сотрудники ФСБ

С бывшим главой АФК «Система» Евгением Новицким второй день не могут связаться родные и близкие. По данным Telegram-канала Baza, предприниматель мог быть задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«По предварительным данным, Новицкий был задержан вечером 20 июня. Он был доставлен на допрос. Дома у него прошли обыски», — следует из сообщения.

Новицкий является первым заместителем генерального директора ПАО «ФосАгро».

До этого сообщалось, что ФСБ задержала участников преступной группы, которая подозревается в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей края была выявлена ФСБ совместно с МВД.

По данным спецслужбы, участники группы совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края. В ФСБ заявили, что это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.

Ранее суд в Москве начал рассмотрение дела о крупных взятках генералов МВД Петербурга.