Глава Сбера Греф рассказал о работе системы кибербезопасности банка

Новые технологии, которые применяются для развития системы кибербезопасности Сбера, позволили сделать ее одной из лучших в мире. За последние два года система не допустила ни одного сбоя. Об этом рассказал председатель правления Сбера Герман Греф в документальном фильме о работе банка. Проект был представлен на годовом общем собрании акционеров компании.

По словам главы банка, за последние два года компания стала самой атакуемой в мире.

«Это хорошая тренировка. Часто нам удается предотвратить хищения средств клиента не только в Сбере, но и в других банках. За всем этим стоит лучшая команда на рынке. Команда, которая умеет реализовывать проекты мирового масштаба. И эта же команда в 2023 году запустила нашу фундаментальную генеративную большую лингвистическую модель GigaChat», — рассказал Герман Греф.

Он отметил, что атаки были масштабными, технологически выверенными и связанными по времени с важными событиями внутри России.

Также в фильме уделяется внимание теме искусственного интеллекта и развитию GigaChat, большой языковой модели Сбера. Она применяется во многих сферах.

Греф подчеркнул, что если сегодня крупная компания не инвестирует в искусственный интеллект, то завтра ее не будет на рынке.

Люди, которые развивают искусственный интеллект и внедрение произведенного людьми искусственного интеллекта, — это два самых ключевых трека, считает президент Сбера.

«Мы определили для себя генеративные технологии искусственного интеллекта как наш самый большой приоритет, технологический приоритет. На их основе мы сегодня совершенствуем свои процессы, ускоряем написание кода, улучшаем клиентский опыт, и мы понимаем, что именно за этими технологиями стоит будущее», — констатировал Греф.

Ранее сообщалось, что на годовом общем собрании акционеров Сбера было принято решение о выплате дивидендов за прошлый год в размере 752 млрд рублей или 33 рубля на одну акцию.

В этом году на собрании был представлен документальный фильм о проектах банка и участвующих в них россиянах.