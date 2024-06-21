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Стало известно, сколько утильсбор принес российскому бюджету с начала года

Доходы бюджета РФ от утильсбора за первый квартал выросли в 2,5 раза

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Depositphotos

По итогам первого квартала доход российского бюджета от утилизационного сбора составил 142 млрд рублей. Показатель в 2,5 раза превысил результат за январь — март прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на июньский доклад Счетной палаты.

Для сравнения: за аналогичный период 2023-го утильсбор принес бюджету всего 59 млрд рублей.

По итогам 2024 года власти рассчитывают получить от утильсбора доход в размере 967 млрд рублей. Целевой показатель почти в 1,5 раза превышает общий объем поступлений за прошлый год (659 млрд рублей).

По состоянию на 17 июня удалось собрать 292 млрд рублей, уточнили в ведомстве. Большая часть поступлений — сбор на ввозимые в страну транспортные средства.

С 1 июля в России вырастет размер утилизационного сбора на определенные категории спецтехники. Повышение затронет погрузчики, несколько категорий самосвалов для бездорожья, а также тяжелые бульдозеры.

Ранее сообщалось о рекордном росте трат бюджета России на выплаты по госдолгу.

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