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Инфляция в Японии ускорилась до трехмесячного максимума

Темпы инфляции в Японии в мае ускорились до максимальных с февраля 2,8%

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Reuters

Годовой уровень инфляции в Японии по итогам мая ускорился до 2,8% по сравнению с 2,5% в апреле и стал максимальным за три месяца. Об этом пишет Trading Economics со ссылкой на данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Ускорение инфляции в Японии главным образом связано со скачком цен на электроэнергию в связи с полным прекращением энергетических субсидий. В результате счета за коммунальные услуги в стране за месяц выросли на 14,7%.

Цены на продукты питания увеличились на 4,1%, одежда подорожала на 2,2%, транспортные услуги — на 2,3%. Расходы на поездки за границу выросли на 67,4%.

Базовый индекс потребительских цен, который не включает свежие продукты питания (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны), вырос на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,2% в апреле.

«Слабый внутренний спрос и вялый рост заработной платы будут сдерживать ценовое давление. Примерно к третьему или четвертому кварталу базовая инфляция упадет ниже 2%», — прогнозирует заместитель директора и старший экономист Moody's Analytics Стефан Ангрик.

Целевой уровень базовой инфляции ЦБ Японии составляет 2% или выше.

До этого Япония ввела санкции против компаний из нескольких стран, включая Китай, за обход антироссийских санкций.

Ранее в Пекине раскритиковали санкции Токио против местных компаний за работу с Россией и пообещали принять ответные меры.

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