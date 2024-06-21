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В новых регионах России откроется 46 офисов Сбера

Сбер увеличит количество банкоматов в новых регионах до 65

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Пресс-служба Сбера

На следующей неделе Сбер откроет 46 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Сбера в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА).

В Сбере отметили, что в новых регионах будет открыто 4 полноформатных отделения, 26 офисов на площадках партнеров и 16 мобильных офисов.

Также Сбер увеличит количество банкоматов в новых регионах до 65 устройств.

«В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций. В партнерских и мобильных офисах розничные клиенты смогут получить основные продукты и услуги Сбера», — сообщили в пресс-службе банка.

Ранее Герман Греф в рамках ГОСА заявил, что Сбер готов к росту налоговой нагрузки.

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