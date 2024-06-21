Глава Сбера ожидает увеличения прибыли банка

Финансовые результаты Сбера позволяют рассчитывать на рост прибыли и дивидендов, сказал президент, председатель правления банка Герман Греф в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА).

«Налоговая нагрузка вырастет, но мы к этому готовы. В 2023 году мы заплатили в бюджет более 900 млрд рублей. В этом году цифра, очевидно, будет больше», — сказал Греф.

По его словам, для банков важны инвестиции в создание центров обработки данных.

Греф добавил, что Сбер показывает хорошие финансовые результаты.

«За 5 месяцев 2024 Сбер заработал 628,4 млрд руб. при рентабельности капитала на уровне 22,5%. Это отличный результат и рост год к году», — сказал он.

Также Греф рассказал, что санкции США не повлияют на стратегию Сбера на зарубежных рынках.

«Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию», — сказал он.