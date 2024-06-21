США предрекли крах из-за размера госдолга

Экономический крах США неизбежен из-за огромного госдолга, заявил бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Таким мнением он поделился на своей странице в соцсети Х.

Выплаты по процентам достигли триллиона долларов, что составляет треть всех налогов Штатов, отметил предприниматель. При этом общий размер госдолга и необеспеченных обязательств США уже сейчас превышает все активы страны вместе взятые.

«Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации», — призвал Дотком.

По последним оценкам конгресса, общий госдолг США сейчас составляет $34,7 трлн. Согласно прогнозу, к 2034 году он достигнет $50,7 трлн или 122% от ВВП.

До этого Илон Маск заявил, что чрезмерные траты Вашингтона доведут страну «до забвения».

Ранее семь стран ЕС упрекнули в чрезмерных долгах.