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США предрекли крах из-за размера госдолга

Бизнесмен Дотком призвал продавать доллары из-за скорого краха США

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«Газета.Ru»

Экономический крах США неизбежен из-за огромного госдолга, заявил бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Таким мнением он поделился на своей странице в соцсети Х.

Выплаты по процентам достигли триллиона долларов, что составляет треть всех налогов Штатов, отметил предприниматель. При этом общий размер госдолга и необеспеченных обязательств США уже сейчас превышает все активы страны вместе взятые.

«Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации», — призвал Дотком.

По последним оценкам конгресса, общий госдолг США сейчас составляет $34,7 трлн. Согласно прогнозу, к 2034 году он достигнет $50,7 трлн или 122% от ВВП.

До этого Илон Маск заявил, что чрезмерные траты Вашингтона доведут страну «до забвения».

Ранее семь стран ЕС упрекнули в чрезмерных долгах.

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