На WorldSkills Russia подали 11 исков

В текущем году различные российские учебные заведения подали 11 исков в АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) из-за нарушения обязательств по организации профессионального обучения. Эту информацию содержат материалы арбитражных дел, пишет ТАСС.

Суть жалоб, направленных против WorldSkills Russia, заключается в том, что в текущем году агентство заключило соглашения с несколькими учебными учреждениями о предоставлении финансирования для проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для определенных категорий граждан.

Однако, как утверждают истцы, к указанному сроку WorldSkills Russia не выполнила свои обязательства полностью. В настоящее время она проиграла несколько судебных заседаний и должна выплатить истцам 542 тыс. рублей по решению Арбитражного суда Москвы. Несколько дел все еще находятся в процессе рассмотрения.

До этого сообщалось, что главу и руководителя аппарата WorldSkills Russia арестовали за мошенничество.

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