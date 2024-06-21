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На WorldSkills Russia подали 11 исков

На WorldSkills Russia подали 11 исков из-за ненадлежащего исполнения обязательств

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Николай Журавлев/Пресс-служба Ворлдскиллс Россия

В текущем году различные российские учебные заведения подали 11 исков в АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) из-за нарушения обязательств по организации профессионального обучения. Эту информацию содержат материалы арбитражных дел, пишет ТАСС.

Суть жалоб, направленных против WorldSkills Russia, заключается в том, что в текущем году агентство заключило соглашения с несколькими учебными учреждениями о предоставлении финансирования для проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для определенных категорий граждан.

Однако, как утверждают истцы, к указанному сроку WorldSkills Russia не выполнила свои обязательства полностью. В настоящее время она проиграла несколько судебных заседаний и должна выплатить истцам 542 тыс. рублей по решению Арбитражного суда Москвы. Несколько дел все еще находятся в процессе рассмотрения.

До этого сообщалось, что главу и руководителя аппарата WorldSkills Russia арестовали за мошенничество.

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