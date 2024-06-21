В Госдуме объяснили расчет индексации пенсий работающим пенсионерам

Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, который был бы начислен с учетом всех индексаций с 2016 года. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интервью ТАСС.

По его словам, индексация для работающих пенсионеров будет производиться не на основе текущего размера пенсии, а на основе того размера, который им был бы присвоен с учетом всех индексаций с 2016 года, когда они были приостановлены.

«Допустим, работающий человек получал 20 тыс. рублей, его пенсия не индексировалась в течение восьми лет, но если бы он прекратил работу, то, например, получал бы 30 тыс. рублей с учетом всех индексаций. При учете инфляции в 10% его пенсия будет проиндексирована в 2025 году не на 2 тыс. рублей, а на 3 тыс. рублей,» — пояснил Исаев.

Он также отметил, что индексация пенсий в 2025 году будет проводиться дважды в год: с 1 февраля по уровню инфляции и с 1 апреля, когда изменяется размер индивидуального пенсионного коэффициента в связи с ростом средней заработной платы.

Ранее в Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году.