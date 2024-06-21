Российские потребители распробовали шоколад эконом-класса

Самой быстрорастущей категорией среди товаров повседневного спроса за последний год стали вафли в шоколаде, продажи которых в натуральном выражении и деньгах увеличились более чем на 40%. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что за период с июня 2023 года по июнь 2024 года продажи вафель в шоколаде в розничных сетях выросли на 41,2% в деньгах и на 43,6% — в натуральном выражении.

По мнению руководителя аналитического центра NielsenIQ Анастасии Корнеевой, данный продукт частично заменяет шоколадные батончики. Их продажи выросли только на 15,9% в деньгах и на 12,9% — в натуральном выражении.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев подчеркнул, что в вафлях используют более бюджетную шоколадную глазурь, а в батончиках — шоколад и орехи. По его мнению, интерес к вафлям не является долгосрочным. Он утверждает, что продажи скоро выйдут на плато после чего рост категории замедлится.

До этого стало известно, что с начала 2024 года цены на шоколад в России выросли на 15%. К началу лета средняя стоимость плитки шоколада достигла 304 рублей.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала производителя шоколада Milka на €337,5 млн.