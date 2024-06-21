Новая биржа для торговли ценными бумагами может появиться в России

В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в брокерах.

По их словам, новой биржей станет бывшая биржа «Санкт-Петербург». Она с февраля 2024 года называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева» в честь своего основателя Виктора Николаева. Издание подчеркивает, что бенефициары новой биржи не раскрываются.

На ее базе планируют создать площадку для торговли ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных государств, а также производными финансовыми инструментами на эти активы, утверждает один из источников издания.

Собеседники газеты подчеркивают, что в проекте будет участвовать экс-гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов. Ранее торговая площадка специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции Вашингтона в ноябре 2023 года, говорится в публикации. К работе над Восточной биржей также будут привлечены бывшие участники команды Горюнова, утверждают источники.

Сами представители биржи опровергают участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки, говорится в публикации.

До этого стало известно, что индекс Мосбиржи в четверг, 20 июня, опустился ниже отметки в 3000 пунктов. Индикатор торгуется ниже этого уровня впервые с 15 декабря 2023 года.

Ранее россиянам посоветовали не спешить покупать доллары после санкций против Мосбиржи.