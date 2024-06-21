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Зеленский рассчитывает на альтернативные источники энергии

Зеленский рассчитывает на энергию Солнца на фоне перебоев с электроэнергией

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Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство из-за значительного снижения производства электроэнергии в стране и обратил внимание на альтернативные источники энергии. Эту информацию он озвучил в своем видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил необходимость перехода на альтернативные источники энергии в Украине, особенно на солнечную энергию. Он заявил, что поручил правительству разработать программу по поощрению установки солнечных генераторов и систем хранения энергии.

Также президент призвал к четкому плану завершения всех защитных сооружений для энергетики с ясно определенными сроками. Он подчеркнул необходимость ускорения работ на всех уровнях исполнения.

До этого сообщалось о возможном дефиците электроэнергии на зиму в Украине. По словам генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко, ограничения в производстве электроэнергии могут достигнуть 35 процентов от необходимого объема.

До этого сообщалось, что Одесса может остаться без скорой помощи, так как водители массово увольняются из-за мобилизации на Украине.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.

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