Стало известно, во сколько россиянам обойдется свадьба в 2024 году

Треть опрошенных россиян — 28% — считают, что организация свадьбы в 2024 году будет стоить от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Это следует из опроса, проведенного банками ВТБ и «Открытие». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 23% респондентов (и 27% жителей Московского региона) полагают, что сумма составит от 500 тыс. до 1 млн руб. А 6% (и 8% жителей Московского региона) уверены, что понадобится более 1 млн руб. По мнению 9% россиян, для проведения свадьбы достаточно 100 тыс. руб. 14% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а 19% — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Каждый четвертый россиянин считает, что свадьба должна быть пышной и запомниться на всю жизнь. Больше всего таковых на юге страны, меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Треть опрошенных не являются сторонниками пышных свадеб, а нейтрально к ним относятся 44%.

87% россиян уверены, что в случае нехватки денег на свадьбу помогут родители. 22% из них положительно относятся к финансированию свадьбы родителями, особенно часто такое мнение встречается на Северном Кавказе (34%). 65% относятся к этому нейтрально — родители по желанию могут частично помочь детям. За последние четыре года доля сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Число тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодоженами, снизилось с 18% до 14%.

Большинство опрошенных (68%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году (10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.

Опрос проведен 10-14 июня среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

До этого стало известно, сколько россияне тратят на развлечения.

Ранее сообщалось, что в России подорожали свадьбы.