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Россияне стали больше бояться увольнений

HeadHunter: россияне стали больше опасаться увольнений

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Официальный сайт городского округа Судак

Россияне стали больше опасаться увольнений. Индекс стабильности на текущем месте работы в апреле-июне 2024 года снизился по сравнению с январем-мартом. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Индекс стабильности на текущем месте работы уменьшился во втором квартале 2024 на 0,02 пункта относительно 1 квартала 2024 и составил 0,44 пункта. Индекс показывает, насколько россияне ждут сокращений и »-1» говорит о негативных настроениях работников, а «1» — о позитивных.

Меньше всего угрозу увольнения ощущают соискатели из Центрального федерального округа (0,50), а наибольшую нестабильность положения на текущем месте работы чувствуют респонденты из Дальневосточного федерального округа (0,39).

Представители сферы безопасности меньше других опасаются сокращений (индекс у этой категории сотрудников составил 0,57). Сильнее остальных по-прежнему чувствуют нестабильность своего положения на текущем месте работы представители топ-менеджмента (0,29). Также довольно сильно опасаются за свое место на работе занятые в туризме, добыче сырья, медицине и PR (у них значения индекса составили 0,32, по 0,34 и 0,35 соответственно).

Исследование было проведено в июне 2024 года путем опроса более 10 тыс. работающих россиян. На основании ответов был рассчитан индекс.

Ранее стало известно о дефиците кадров во всех сферах в России.

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