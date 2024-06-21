Стало известно, где в Москве продаются самые доступные квартиры

Самое дешевое первичное жилье продается в Новой Москве и Московской области — 40% и 61% квартир там соответственно стоят от 5 млн до 10 млн руб. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Для сравнения: на первичном рынке массового сегмента в «старой» Москве доминируют квартиры и апартаменты стоимостью 10-15 млн руб., которые образуют 36% предложения в классах жилья «стандарт» и «комфорт». В бизнесе-классе максимальную долю составляют варианты стоимостью 15-25 млн руб. – 35%. В премиум-классе особенно часто предлагаются квартиры в бюджете более 60 млн руб. (27%). В элитном сегменте наиболее распространенные предложения находятся в диапазоне от 300 млн руб. (30%).

«За прошедший год число доступных вариантов сократилось во всех сегментах и локациях столицы. Это связано с удорожанием строительных материалов и работ, а также с активным спросом на самые дешевые малогабаритные квартиры и апартаменты», — отметил Сырцов.

По данным «Метриум», средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Москвы в апреле-июне 2024 года достигла 465,6 тыс. руб. (+70,9% за последние пять лет). В массовом сегменте «квадрат» подорожал на 95,7%, в бизнес-классе – на 88,8%, в премиум-классе – на 35,4%, в элитном сегменте – на 84,8%, а в Новой Москве – на 106,6%. В 2014-2019 годах «квадарт» в столичных новостройках, наоборот, подешевел на 4,3%.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще сдавать квартиры в аренду.