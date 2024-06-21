В Москве резко подорожало элитное жилье

Средняя цена квадратного метра элитного жилья в новостройках Москвы за последние пять лет выросла на 102,4%, или более чем в два раза, до 1,971 млн рублей в апреле 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По итогам мая 2019 года средняя цена элитного первичного жилья составляла 974,1 тыс. руб. за кв. м, то есть даже не достигала 1 млн руб., уточнила эксперт. По ее словам, за последние годы произошла серьезная дифференциация элитного класса и делюкс-класса жилья в столице. Делюкс-класс сейчас дороже на 91,7%, чем элитное жилье.

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова пояснила, что делюкс-класс отличается от элитного жилья не только ценами, но и большей площадью, расширенной домашней и клубной инфраструктурой, применением современных технологий.

По данным »Яндекс Недвижимости», в мае 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% по сравнению с апрелем и составила 162 тыс. руб. По данным компании, на вторичном рынке медианная цена «квадрата» тоже увеличилась — на 0,2%, до 131 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди городов-миллионников по снижению цен на однокомнатные квартиры в мае.