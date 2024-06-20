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В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году

Минтруд: индексировать пенсии в 2025 году будут одинаково для всех пенсионеров

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Павел Лисицын/РИА Новости

Индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, передает ТАСС.

Он рассказал, что со следующего года индексация пенсий работающих пенсионеров будет осуществляться дважды. По его словам, включение в пенсию индексации с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров произойдет после завершения ими трудовой деятельности.

20 июня законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был внесен в Государственную думу всеми депутатами фракции «Единая Россия».

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. В начале июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2025 года индексация выплат возобновится и поручил «Единой России» и правительству подготовить соответствующий проект. Закон намерены принять в весеннюю сессию.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.

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