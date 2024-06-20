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Первые выпускники «Школы главных инженеров проектов» получили дипломы

Научный институт «Роснефти» и Томский политех обучили инженеров-нефтяников

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Пресс-служба «Роснефти»

Научный институт «Роснефти» в Томске и сотрудничающий с ним Национальный исследовательский Томский политехнический университет подготовили первых выпускников программы «Школы главных инженеров проектов». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Профессиональную переподготовку прошли 17 специалистов «Роснефти». На итоговой аттестации они решали производственную задачу по оптимальному строительству трубопровода в сложных климатических условиях Севера.

Программа школы входит в корпоративный план обучения «Роснефти».

В компании отметили, что она охватывает весь жизненный цикл проектов в нефтегазовой сфере и не имеет аналогов в России.

Занятия построены по модульному принципу, что позволяет детально сфокусироваться на каждой теме.

В 512 академических часов курса вошли блоки по экономике, проектному управлению, моделированию, инженерным изысканиям, принципам строительства трубопроводов и капитальных энергообъектов, автоматизации месторождений и другим смежным сферам.

Ранее специалистам приходилось осваивать эти навыки дополнительно на разных курсах.

В сентябре обучение по программе начнет новый поток специалистов «Роснефти».

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