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В ЦБ допустили значительное повышение ставки в июле

Банк России предупредил о возможном резком повышении ставки в июле

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Алексей Куденко/РИА Новости

Ключевая ставка в июле может значительно вырасти, следует из резюме обсуждения монетарной политики на заседании совета директоров Банка России от 7 июня.

Регулятор пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики, если получит «убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике», говорится в сообщении.

Альтернативный сценарий предполагает увеличение напряженности на рынке труда, а также продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности в стране.

При этом в ЦБ подчеркнули, что во время принятия решения по ключевой ставке на предыдущем заседании решающих аргументов для отказа от базового сценария в пользу альтернативного не было.

7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых четвертый раз подряд. Следующее заседание по ставке пройдет 26 июля.

Ранее в России началась новая волна повышения ставок по вкладам.

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