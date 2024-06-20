В ЦБ допустили значительное повышение ставки в июле

Ключевая ставка в июле может значительно вырасти, следует из резюме обсуждения монетарной политики на заседании совета директоров Банка России от 7 июня.

Регулятор пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики, если получит «убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике», говорится в сообщении.

Альтернативный сценарий предполагает увеличение напряженности на рынке труда, а также продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности в стране.

При этом в ЦБ подчеркнули, что во время принятия решения по ключевой ставке на предыдущем заседании решающих аргументов для отказа от базового сценария в пользу альтернативного не было.

7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых четвертый раз подряд. Следующее заседание по ставке пройдет 26 июля.

Ранее в России началась новая волна повышения ставок по вкладам.