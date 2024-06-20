Нидерланды раскрыли цель новых санкций против РФ

Новый антироссийский пакет санкций Евросоюза направлен против «теневого флота РФ». Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

По ее словам, ограничения помогут закрыть такому флоту доступ к европейским портам и услугам.

20 июня стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

18 июня EUobserver сообщил, что государства Евросоюза планируют согласовать очередной пакет санкций против РФ к началу саммита организации 27 июня.

В июне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать танкеры теневого флота РФ, перевозящие российскую нефть.

В этом же месяце стало известно, что страны, входящие в состав «Большой семерки» (G7), собираются помешать реализации российских энергетических проектов.

Ранее сообщалось, что танкер с нефтью из РФ показал новый путь обхода нефтяных санкций.