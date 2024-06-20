В «Школе 21» в Сургуте завершился турнир шахматной экосистемы myChess

В кампусе «Школы 21» в Сургуте завершился открытый интернет-турнир, организованный шахматной экосистемой myChess. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что шахматный турнир провели в рамках XV Международного IT-форума. Его победители из «Школы 21» в Сургуте и Югорской шахматной академии получили NFT-сертификаты, которые были выпущены на платформе цифровых активов Сбера.

«Для победителей соревнований Сбер выпустил цифровые NFT-сертификаты, которые дают возможность провести онлайн-игру с одним из сильнейших шахматистов России Яном Непомнящим», — говорится в сообщении.

Кроме того, NFT-сертификат позволяет получить доступ ко всем ресурсам myChess до 31 декабря 2024 года.

Напомним, в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня проходит XV Международный IT-форум, в котором участвуют страны БРИКС и ШОС. В рамках форума состоится более 50 мероприятий, а их участниками станут более 3,6 тыс. человек из 47 стран мира и 61 региона России.