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Стало известно, как вырастет платеж по ипотеке в мегаполисах с отменой льготной программы

РБК: после отмены льгот платеж по ипотеке в мегаполисах вырастет более чем вдвое

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Валерий Мельников/РИА Новости

После завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 8% платеж за новую «однушку» в российских городах-миллионниках вырастет в среднем в 2,25 раза, до 46,8 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Самый большой ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройке после перехода на рыночные условия будет в Москве — в среднем 166 тыс. рублей. Далее идет Санкт-Петербург с 114,4 тыс. рублей.

Дешевле всего обойдется жилье в Самаре и Воронеже. Ежемесячный платеж по ипотеке на рыночных условиях в этих мегаполисах составит 54,2 и 54,7 тыс. рублей соответственно.

До этого в Минстрое РФ призвали банки поддержать застройщиков после отмены льготной ипотеки и в первые полгода не ужесточать кредитным организациям условия финансирования.

Ранее россиянам дали советы, как сделать ипотеку выгоднее.

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