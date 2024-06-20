Стало известно, как вырастет платеж по ипотеке в мегаполисах с отменой льготной программы

После завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 8% платеж за новую «однушку» в российских городах-миллионниках вырастет в среднем в 2,25 раза, до 46,8 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Самый большой ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройке после перехода на рыночные условия будет в Москве — в среднем 166 тыс. рублей. Далее идет Санкт-Петербург с 114,4 тыс. рублей.

Дешевле всего обойдется жилье в Самаре и Воронеже. Ежемесячный платеж по ипотеке на рыночных условиях в этих мегаполисах составит 54,2 и 54,7 тыс. рублей соответственно.

До этого в Минстрое РФ призвали банки поддержать застройщиков после отмены льготной ипотеки и в первые полгода не ужесточать кредитным организациям условия финансирования.

Ранее россиянам дали советы, как сделать ипотеку выгоднее.