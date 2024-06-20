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Китай сократил закупки российского СПГ

Поставки российского СПГ в Китай с начала года упали на 5%

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Global Look Press

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай по итогам января — мая сократились на 5% в годовом выражении, до 2,85 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Общая стоимость экспорта по итогам первых пяти месяцев составила порядка $1,7 млрд. Это на 23% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

При этом в прошлом месяце КНР резко сократила закупки СПГ у России. В мае поставки по направлению просели на 42% год к году и составили 47 тыс. тонн.

Россия является четвертым крупнейшим поставщиком СПГ в Китай. Ключевым экспортером остается Австралия. За январь — май страна поставила на китайский рынок 11 млн тонн за $6,3 млрд. Следом идут Катар (7,7 млн тонн за $4,5 млрд) и Малайзия (3,7 млн тонн за $1,8 млрд).

В целом экспорт СПГ из России за пять месяцев увеличился на 3,8%.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает поставки газа из России через Украину в следующем году.

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