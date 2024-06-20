Россиянам рассказали, как выбрать самый выгодный вклад в банке

Перед открытием банковского вклада важно оценить процентную ставку и частоту начисления процентов и сравнить эти показатели у разных банков. Об этом рассказал профессор факультета «Финансовое и банковское дело» РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков, передает Pravda.Ru.

«Один раз в месяц у вас накопления должны увеличиться, если вы не снимаете вклад. Во-первых, нужно обратить внимание на проценты, как они начисляются. Есть простые проценты, а есть сложные (вклады с капитализацией — Прим. ред.). Сложные имеют период: месяц, квартал или год. Нужно смотреть, чтобы был месяц», — сказал эксперт.

Помимо этого, он советует выяснить, входит ли выбранный банк в систему страхования вкладов, чтобы защититься от потери денег в случае возникновения проблем у кредитной организации. Юденков добавил, что в противном случае вкладчик сможет вернуть не более 1,4 млн рублей, даже если сумма вклада превышает этот показатель.

18 июня сообщалось, что российские банки в июне вновь начали повышать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ. С начала месяца более десяти ключевых банков на рынке вкладов подняли ставки на 1-2,5%. Среди них — «Сбер», Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», ВТБ.

Ранее стало известно, что в России с 2025 года повысят страхование длинных банковских вкладов.