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Россия наладит прямые поставки углеводородов во Вьетнам

Путин: РФ наладит долгосрочные поставки во Вьетнам углеводородов, включая СПГ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая сжиженный природный газ (СПГ), во Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером вьетнамского правительства Фам Минь Чинем, передает РИА Новости.

Путин отметил, что совместные предприятия в сфере энергетики, такие как «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России эффективно работают. Поэтому Россия готова наладить во Вьетнам поставки углеводородного сырья.

Путин напомнил, что при содействии Российской Федерации были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме.

Президент добавил, что Россия заинтересована в новых проектах, участии в модернизации имеющихся гидроэлектростанций.

В начале июня президент Боливии Луис Арсе сообщил, что обсудил с «Роснефтью» поставки из России жидких углеводородов. Переговоры Арсе и представителей «Роснефти» проходили в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Россия заработала более $50 млрд на переориентации поставок углеводородов.

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