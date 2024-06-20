Аналитик объяснил, почему в России снова выросли ставки по вкладам

Очередная волна повышения ставок по банковским вкладам в России началась в ожидании ужесточения монетарной политики ЦБ, пояснил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Его слова приводит агентство «Прайм».

Кредитные организации начали активно поднимать ставки перед заседанием Банка России в начале июня. Регулятор принял решение сохранить ставку на уровне 16% годовых, однако банки продолжили повышать ставки по вкладам, ожидая ужесточения ДКП в ближайшем будущем.

«Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — подчеркнул Зварич.

По словам аналитика, если риски ужесточения монетарной политики Центробанка будут расти, банки могут продолжить улучшать условия по вкладам для клиентов.

До этого данные ЦБ показали, что банковские вклады являются самым популярным финансовым инструментом, который россияне используют для хранения денежных средств.

Ранее стало известно, сколько теряют россияне при хранении денег «под матрасом».