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Доля юаня в расчетах через SWIFT продолжила снижаться

РИА: доля юаня в расчетах через SWIFT сокращается второй месяц подряд

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Chris Helgren/Reuters

Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT падает второй месяц подряд. По итогам мая показатель опустился до 4,47% против 4,69% в марте, показал анализ РИА Новости.

При этом за год доля китайской валюты в расчетах через SWIFT увеличилась в 1,8 раза.

К началу лета лидером среди валют, используемых для расчетов через международную систему платежей, оставался доллар с долей в 47,89%. Доля евро по итогам мая составила 22,85%.

В начале июня стало известно, что «Большая семерка» и Евросоюз работают над новым пакетом санкций в отношении России. В него в том числе войдут ограничения для банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ — российский аналог SWIFT.

До этого Сбер в восьмой раз стал крупнейшим эквайером Европы.

Ранее российский бизнес нашел способ рассчитываться с Китаем.

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