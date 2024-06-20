Россияне стали чаще отдыхать в санаториях

Спрос россиян на летний отдых в санаториях за год вырос на 15%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Путешествия».

Лидером по увеличению числа бронирований стал Крым. Прирост составил 233% по сравнению с прошлым годом. На втором месте Воронежская область, где спрос на санатории за год подскочил втрое. Тройку замыкает Татарстан с ростом в 2,7 раза.

В топ-5 также вошли Башкортостан (+83%) и Саратовская область (+71%).

Из зарубежных направлений самыми популярными для оздоровительного отдыха у россиян остаются Белоруссия и Абхазия.

Ранее было названо самое популярное иностранное направление среди российских туристов в июле. Им стал Ереван. Следом идут Анталья и Баку.

До этого сообщалось, что Россия прорабатывает возобновление прямого авиасообщения с Индонезией, Саудовской Аравией и Южной Кореей.

Ранее россияне назвали идеальный срок отпуска.