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В Сбербанке назвали «валюту номер один» в международных расчетах

Зампред Сбербанка Попов: рубль стал главной валютой в расчетах компаний из РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сбербанк фиксирует, что российский рубль стал «валютой номер один» во внешнеэкономических расчетах российских компаний, следом за ним по доле идет юань. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Теперь наша валюта номер один в расчетах за внешнеэкономическую деятельность это рубль. Затем идут китайский юань и индийская рупия», — отметил он.

По словам Попова, доля рубля в таких расчетах составляет 70%, а оставшиеся 30% почти целиком занимают юань и рупия.

Зампред правления Сбербанка добавил, что компании в России «наладили рельсы» для импорта и успешно решают логистические задачи в сложившихся для российского бизнеса условиях.

В начале июня старший вице-президент Сбербанка Тимур Козинцев в интервью «Газете.Ru» отмечал, что экономика в мире претерпевает тектонические сдвиги: появляются новые платежные инструменты, растут объемы расчетов в национальных валютах и меняются логистические цепочки.

По его словам, из-за этого необходимо было пересмотреть приоритеты и подходы в области международного бизнеса.

Ранее Сбер оценил капиталоемкость инфраструктурных проектов России до 2030 года.

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