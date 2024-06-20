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Российские банки заняли четверть рынка платежей в Европе

Nilson Report: крупнейшие банки РФ в 2023 году заняли 28% рынка платежей Европы

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«Газета.Ru»

Пять крупнейших российских банков в 2023 году провели порядка 28% платежей по картам в совокупном объеме всех безналичных покупок в Европе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Nilson Report.

Больше всего операций провел Сбер — 47 млрд. Его доля составила 23,8% всех платежей. В результате банк в восьмой раз стал крупнейшим эквайером Европы.

Ближайшие конкуренты Сбербанка по числу карточных платежей в регионе — британская Worldpay (12,27 млрд транзакций) и итальянская Nexi Payments (10,5 млрд транзакций).

Альфа-банк провел 2,24 млрд карточных платежей, ВТБ — 2,18 млрд, Т-банк (бывший «Тинькофф») — 1,93 млрд, Газпромбанк — 1,65 млрд.

До этого сообщалось, что ситуация с платежами от российского бизнеса контрагентам в Китай стабилизировалась после майского визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Ранее стало известно, какие способы оплаты предпочитают россияне.

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