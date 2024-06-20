Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агрохолдинг «Степь» займется выпуском сельхозтехники с помощью партнеров из Китая

Агрохолдинг «Степь» будет выпускать сельхозтехнику совместно с Китаем

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Генеральный директор входящего в АФК «Система» агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заявил, что компания намерена начать импорт и сборку на площадках КНР и РФ сельхозтехники под собственным брендом Sterus. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам Недужко, проект будет реализован совместно с китайскими производителями. Предприниматель не раскрыл, какая именно техника будет собираться. Также он не назвал предполагаемый объем инвестиций.

Часть продукции, отметил гендиректор агрохолдинга, разработанная по техзаданию «Степи», будет изготовляться на заводах неназванных партнеров в КНР, а другая — на производственной площадке в России. После чего техника начнет поступать в серийное производство на заводах в Китае и РФ.

По информации, полученной газетой от своего источника, инвестиции в проект составляют один млрд рублей. Агрохолдинг будет заниматься дистрибуцией и производством тракторов, комбайнов, сеялок, самоходных опрыскивателей, телескопических погрузчиков и другой сельскохозяйственной техники.

До этого сообщалось, что в России создана система для управления беспилотной сельхозтехникой без GPS-сигнала.

Ранее в Ростове-на-Дону открыли импортозамещающий завод сельхозтехники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами