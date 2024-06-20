Агрохолдинг «Степь» займется выпуском сельхозтехники с помощью партнеров из Китая

Генеральный директор входящего в АФК «Система» агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заявил, что компания намерена начать импорт и сборку на площадках КНР и РФ сельхозтехники под собственным брендом Sterus. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам Недужко, проект будет реализован совместно с китайскими производителями. Предприниматель не раскрыл, какая именно техника будет собираться. Также он не назвал предполагаемый объем инвестиций.

Часть продукции, отметил гендиректор агрохолдинга, разработанная по техзаданию «Степи», будет изготовляться на заводах неназванных партнеров в КНР, а другая — на производственной площадке в России. После чего техника начнет поступать в серийное производство на заводах в Китае и РФ.

По информации, полученной газетой от своего источника, инвестиции в проект составляют один млрд рублей. Агрохолдинг будет заниматься дистрибуцией и производством тракторов, комбайнов, сеялок, самоходных опрыскивателей, телескопических погрузчиков и другой сельскохозяйственной техники.

До этого сообщалось, что в России создана система для управления беспилотной сельхозтехникой без GPS-сигнала.

Ранее в Ростове-на-Дону открыли импортозамещающий завод сельхозтехники.