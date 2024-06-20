Россияне стали чаще сдавать квартиры в аренду

По итогам двух недель июня 2024 года количество предложений о сдаче квартир в долгосрочную аренду выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом мая 2024-го. В то же время к прошлому июню объем предложения немного уменьшился — на 2,4%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

За месяц наиболее заметно объем предложений увеличился в сегменте четырехкомнатных квартир — на 11,3%. С июня 2023-го, несмотря на общее снижение предложения, студии стали сдавать в долгосрочную аренду на 13% чаще.

«С началом летнего сезона спрос на долгосрочную аренду квартир в России — количество контактов с объявлениями — вырос на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца, в том числе из-за длинных майских праздников. С июня 2023 года спрос на долгосрочную аренду снизился на 2,8%», — отметил Каменев.

За последний месяц наиболее заметно вырос спрос на аренду трехкомнатных квартир (+23,6%), а с июня 2023-го увеличился спрос на студии (+20,5%).

Согласно данным компании, по итогам двух недель июня 2024 года средние цены на аренду жилья в России с мая не изменились и составили 30 тыс. руб. «Однушки», студии, «двушки» и «трешки» сдаются по прежним ставкам — по 25 тыс. руб., 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно. Но снять четырехкомнатную квартиру стало дороже на 6,67% — за 160 тыс. руб. в среднем.

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