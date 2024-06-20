Россиян предупредили об учащении случаев кражи денег через сим-карты

В России участились случаи, когда кибермошенники перехватывают контроль за сим-картой пользователя и с помощью его телефона выводят деньги со счетов и даже переписывают имущество на других людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал независимый эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко. По его словам, перехватить номер телефона могут несколькими способами.

Первый способ — мошенники звонят якобы от оператора связи, предлагают продлить договор, потому что предыдущий закончился, или придумывают другие уловки, чтобы получить доступ к личному кабинету оператора связи жертвы. После этого аферисты заходят в личный кабинет, делают переадресацию всех входящих сообщений на свой телефон. Бондаренко добавил, что дальше дело техники — с помощью кодов из смс мошенники авторизуются во всех онлайн-кабинетах банков и выводят деньги.

Второй способ — кража смартфона в общественном месте, когда трубку воруют не как ценную вещь, а как ключ к деньгам. По словам эксперта, кража денег со счетов — еще не самое страшное, что может произойти из-за потери номера мобильного. Бондаренко уточнил, что есть случаи, когда вместе с банковскими приложениями злоумышленники получают доступ к порталу госуслуг, и в этом случае масштаб проблемы может существенно вырасти.

«Известны случаи, когда с помощью личного кабинета человека на «Госуслугах» кибермошенники пытались переоформить имущество пользователя на других людей. Если у гражданина есть электронная подпись, он может подтверждать сделки с ее помощью, чем и воспользовались злоумышленники», — рассказал эксперт.

По его словам, после таких действий настоящему владельцу квартиры или автомобиля нужно будет оспаривать совершенные сделки, что как минимум грозит потерей нервов, времени и денег на услуги юриста.

Эксперт перечислил способы защиты от мошенников. Во-первых, все звонки якобы от операторов связи и других компаний, когда вас просят назвать любой пароль или код из смс, стоит считать мошенническими, особенно если звонят через мессенджеры. В случае сомнений нужно перезванивать оператору или компании. Во-вторых, обязательно установите пароль на сим-карту — даже если у вас украдут мобильный, ее невозможно будет подключить к сети без пароля. И, наконец, для защиты имущества стоит установить запрет на совершение сделок с недвижимостью без личного участия — в этом случае даже с помощью госуслуг и электронной подписи злоумышленники не смогут покуситься на ваши законные метры, заключил Бондаренко.

До этого сообщалось, что кибермошенники начали атаковать игроков в Hamster Kombat.

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