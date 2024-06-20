Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько в Москве продается квартир с кабинетами

«Метриум»: кабинеты предусмотрены в 34% новостроек Москвы

close
100%
Shutterstock/Oleg Opryshko

Планировки квартир с отдельными кабинетами сейчас предусмотрены в 34% квартир на первичном рынке Москвы. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что чаще всего кабинеты встречаются в проектах бизнес-класса – 42% от общего числа новостроек с кабинетами. Второе место у новостроек премиум-класса – 26% от всех вариантов, третье место занимает делюкс-класс – 17%, четвертое место у элитного класса – 15%.

По словам Сырцова, застройщики часто позиционируют как кабинеты не только маленькие по площади комнаты — в большинстве случаев в таких помещениях можно обустроить полноценную спальную комнату. Риелтор добавил, что чаще всего кабинеты встречаются в квартирах формата «евротрешка» и более просторных вариантах.

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко добавил, что оптимальный вариант — когда владельцы квартиры могут самостоятельно зонировать пространство по своему усмотрению и в зависимости от своих нужд, и при необходимости переделать кабинет в еще одну спальню или детскую.

До этого сообщалось, что больше всего квартир продается на юге, западе и северо-востоке Москвы — 8173 лота, 6794 лота и 6006 лотов соответственно.

Ранее стало известно, в каких российских городах подешевели новостройки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами