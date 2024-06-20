Стало известно, сколько в Москве продается квартир с кабинетами

Планировки квартир с отдельными кабинетами сейчас предусмотрены в 34% квартир на первичном рынке Москвы. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что чаще всего кабинеты встречаются в проектах бизнес-класса – 42% от общего числа новостроек с кабинетами. Второе место у новостроек премиум-класса – 26% от всех вариантов, третье место занимает делюкс-класс – 17%, четвертое место у элитного класса – 15%.

По словам Сырцова, застройщики часто позиционируют как кабинеты не только маленькие по площади комнаты — в большинстве случаев в таких помещениях можно обустроить полноценную спальную комнату. Риелтор добавил, что чаще всего кабинеты встречаются в квартирах формата «евротрешка» и более просторных вариантах.

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко добавил, что оптимальный вариант — когда владельцы квартиры могут самостоятельно зонировать пространство по своему усмотрению и в зависимости от своих нужд, и при необходимости переделать кабинет в еще одну спальню или детскую.

До этого сообщалось, что больше всего квартир продается на юге, западе и северо-востоке Москвы — 8173 лота, 6794 лота и 6006 лотов соответственно.

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