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Экономист назвал причину падения курса доллара

Экономист Кульбака: падение курса доллара вызвано проблемами поставщиков

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Shutterstock

С начала недели курс доллара падает – по мнению экономиста Николая Кульбаки, причиной этого стали проблемы поставщиков иностранных товаров. На фоне введения американских санкций именно от них зависит курс валюты на внутреннем рынке, объяснил он в беседе с 360.ru.

Экспортеры остались основными поставщиками валюты в страну, а скупают ее компании, которые поставляют иностранные товары, отметил эксперт. В зависимости от их положения формируется курс доллара.

«Кто сильнее просядет от влияния санкций, тот и повлияет на курс доллара, — подчеркнул он. — Если проблемы у экспортеров, то курс вырастет, если у импортеров — то курс снизится. Сейчас получается, что проблемы у импортеров».

В ближайшее время доллар продолжит дешеветь, однако в долгосрочной перспективе ожидается падение рубля, заключил Кульбака.

До этого специалисты заявляли, что россияне продолжат покупать доллары и евро из-за поездок за границу. По их словам, из-за проблем с безналичной оплатой им приходится вести с собой наличные, а юани принимают далеко не везде.

Инвестстратег ранее спрогнозировал курсы юаня, доллара и евро на будущую неделю.

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