Индия рекордно увеличит выработку электроэнергии

Индия к концу 2024–2025 финансового года намерена увеличить производство электроэнергии на 15,4 ГВт. Это рекордный годовой показатель почти за 10 лет, пишет Business Standard.

Поставленной цели планируется добиться за счет ввода в строй новых угольных электростанций. Сейчас в Индии строиться новая станция на угле мощностью 28,5 ГВт.

При этом до 2027-го в стране должны появиться еще несколько угольных электростанций общей мощностью 50 ГВт. К 2032 году Индия рассчитывает увеличить мощность станций на угле на 90 ГВт.

Согласно прогнозам, к началу следующего десятилетия более половины (54%) выработки электроэнергии в Индии будет приходиться на уголь.

До этого сообщалось, что после введения антироссийских санкций уголь подорожал для Евросоюза в 1,5 раза. Так, средняя цена одной тонны энергоносителя в 2024 году составляет €184 против €120 в 2021 году.

Ранее крупнейшие покупатели российского угля резко сократили его импорт.