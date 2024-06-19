Инвестстратег спрогнозировал курсы юаня, доллара и евро на будущую неделю

На следующей неделе курс юаня приблизится к 12 руб., а фьючерсные контракты по доллару и евро — к 85 руб. и 92 руб. соответственно Фьючерсный контракт на валюту — это производный финансовый инструмент, когда покупатель соглашается купить одну валюту в обмен на другую валюту в будущем по текущей согласованной цене как покупателем, так и продавцом в момент создания контракта. Когда вы торгуете на форекс, вы также обмениваете одну валюту на другую по согласованной цене. После введения санкций США против Мосбиржи торги долларом и евро в России не ведутся, а фьючерсными контрактами на американскую и европейскую валюту — проходят . Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«После введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра валютный рынок привыкает к новой реальности, переживая всплески повышенной волатильности. Биржевой курс юаня устремился ниже 11 руб., а наиболее репрезентативно отражающие курс ближние фьючерсные контракты на доллар сегодня падали к 82,6 руб., фьючерс на евро заглянул под 90 руб.», — сказал инвестстратег.

Это значительно ниже установленных накануне ЦБ официальных курсов в 87,03 руб. за доллар и 93,29 руб.

Бахтин связал тенденцию как с эмоциональным аспектом – инвесторы продают валюту, в том числе из юань, опасаясь обнажившихся рисков, так и с вероятным падением спроса на иностранные деньги со стороны импортеров. Эксперт добавил, что за последнее время нефть подросла в цене, и не за горами налоговый период в России, пик которого придется на 28 июня. Также рубль поддерживают жесткая денежно-кредитная политика, продажи валюты в рамках бюджетного правила и возврат экспортерами большей части выручки, заключил Бахтин. Он не исключил более высокие уровни рубля, но назвал более вероятным на будущей неделе отскок валют от минимумов за 13 месяцев.

Эксперт допустил, что эмоции на валютном рынке улягутся, а импортеры перенастроят схемы оплаты поставок — тогда до конца лета пара «юань-рубль» восстановит позиции, которые занимала в начале июня. 1 июня 2024 года китайская валюта стоила 12,4 руб.

Ранее курс юаня упал ниже 11 рублей впервые за последний год.