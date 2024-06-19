Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инвестстратег спрогнозировал курсы юаня, доллара и евро на будущую неделю

Инвестстратег Бахтин предрек юань по 12 рублей на следующей неделе

close
100%
Depositphotos

На следующей неделе курс юаня приблизится к 12 руб., а фьючерсные контракты по доллару и евро — к 85 руб. и 92 руб. соответственно Фьючерсный контракт на валюту — это производный финансовый инструмент, когда покупатель соглашается купить одну валюту в обмен на другую валюту в будущем по текущей согласованной цене как покупателем, так и продавцом в момент создания контракта. Когда вы торгуете на форекс, вы также обмениваете одну валюту на другую по согласованной цене. После введения санкций США против Мосбиржи торги долларом и евро в России не ведутся, а фьючерсными контрактами на американскую и европейскую валюту — проходят . Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«После введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра валютный рынок привыкает к новой реальности, переживая всплески повышенной волатильности. Биржевой курс юаня устремился ниже 11 руб., а наиболее репрезентативно отражающие курс ближние фьючерсные контракты на доллар сегодня падали к 82,6 руб., фьючерс на евро заглянул под 90 руб.», — сказал инвестстратег.

Это значительно ниже установленных накануне ЦБ официальных курсов в 87,03 руб. за доллар и 93,29 руб.

Бахтин связал тенденцию как с эмоциональным аспектом – инвесторы продают валюту, в том числе из юань, опасаясь обнажившихся рисков, так и с вероятным падением спроса на иностранные деньги со стороны импортеров. Эксперт добавил, что за последнее время нефть подросла в цене, и не за горами налоговый период в России, пик которого придется на 28 июня. Также рубль поддерживают жесткая денежно-кредитная политика, продажи валюты в рамках бюджетного правила и возврат экспортерами большей части выручки, заключил Бахтин. Он не исключил более высокие уровни рубля, но назвал более вероятным на будущей неделе отскок валют от минимумов за 13 месяцев.

Эксперт допустил, что эмоции на валютном рынке улягутся, а импортеры перенастроят схемы оплаты поставок — тогда до конца лета пара «юань-рубль» восстановит позиции, которые занимала в начале июня. 1 июня 2024 года китайская валюта стоила 12,4 руб.

Ранее курс юаня упал ниже 11 рублей впервые за последний год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами