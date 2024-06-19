Аналитики спрогнозировали рост юаня в ближайшие недели

Санкции против Мосбиржи сказались на ослаблении юаня по отношению к рублю. Однако вскоре ситуация изменится – ожидается, что китайская валюта будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие недели, рассказал RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Курс рубля и юаня будет определяться спросом жителей на валюту, которая стала альтернативой доллару, отметил эксперт. По его мнению, он будет высоким – представители бизнеса и граждане начнут проводить много операций китайской валютой.

«После того как схлынет ажиотаж, прогнозируем устойчивый рост китайской валюты в ближайшие несколько недель, — заявил аналитик. — Затем возможен снова спад — ввиду продолжающихся сложностей с российско-китайскими взаиморасчетами».

Наблюдаемое в последнее время снижение юаня Шнейдерман объяснил тем, что привычные схемы купли-продажи валют на фоне санкций разрушились, что сказалось на работе с китайскими банками.

Напомним, сегодня курс юаня опускался до 10,91 рубля. Китайская валюта не торговалась ниже отметки в 11 рублей с мая 2023 года. По данным на 12:00 мск юань поднялся до 11,22 рубля.

Ранее эксперты предекли появление черного рынка валюты после новых санкций.