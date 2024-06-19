Экономист объяснил россиянам, как навсегда избавиться от кредитов

По статистике более половины жителей России живут с кредитами, каждый день их количество растет, отметил экономист Григорий Ивлев. При правильном подходе от долгов перед банками можно избавиться раз и навсегда, начав с анализа сложившейся ситуации, рассказал он Общественной службе новостей.

В первую очередь нужно составить список всех долгов, что даст наглядное представление о положении дел, отметил экономист. Важно выписать процентную ставку по всем кредитам и не забыть про долги знакомым. Рядом нужно написать свою зарплату и все возможные доходы. Затем Ивлев порекомендовал начать контролировать все расходы – записывать траты, отказываясь от ненужных покупок. Графу расходов он посоветовал разделить на «необходимые» и «развлекательные», временно отказавшись от вторых.

«Когда у вас долги, время затянуть пояса, пока они не будут выплачены. Совет банальный, но люди порой не понимают, как это сделать, и продолжают совершать необдуманные покупки», — подчеркнул эксперт.

По мнению экономиста, подход, при котором человек будет знать, что не может тратить деньги на удовольствия до погашения долгов, замотивирует его ускорить этот процесс.

Погашение кредитов нужно начинать с самого небольшого долга, постепенно переходя к более крупным. Также лучше начинать с кредита с самой высокой процентной ставкой. Вместе с тем, должнику следует поискать дополнительные источники доходов, считает Ивлев. Важно изолировать себя от мест, где предполагается трата денег, сосредоточившись на выплате долгов, заключил он.

Ранее экономисты призвали россиян отказаться от кредитов на крупные покупки.