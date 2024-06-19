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Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры по банкротству

Юрист Русяев: покупка квартиры по банкротству грозит потерей денег

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Depositphotos

В интернете отмечается рост количества объявлений с предложением помощи в покупке недвижимости с торгов по банкротству по якобы заниженным ценам. Однако приобретение такой квартиры – большой риск потерять деньги и не суметь ее продать в будущем, предупредил юрист Илья Русяев в беседе с Общественной Службой Новостей.

В первую очередь покупатель рискует приобрести квартиру по завышенной цене из-за конкуренции между участниками торгов. При этом квартиры, реализуемые на торгах по банкротству, часто находятся в плохом состоянии, их ремонт требует больших вложений, отметил юрист.

Однако самая большая угроза заключается в том, что торги могут признать недействительными, если их оспорят в судебном порядке. Это может произойти из-за любой мелочи, которую могут посчитать нарушением процедуры.

«В этой ситуации сделка купли-продажи будет отменена, а покупатель потеряет средства», — подчеркнул Русяев.

В будущем недвижимость будет сложно продать по рыночной цене, так как купленные на торгах по банкротству квартиры зачастую спросом не пользуются, отметил Русяев. В случае решения все-таки купить жилье на торгах он посоветовал обращаться за помощью к профессиональным юристам, которые будут сопровождать всю сделку от начала до конца.

«Иначе все преимущества покупки по сниженной цене будут перечеркнуты проблемами юридического характера», — заключил специалист.

Россиянам ранее рассказали, стоит ли покупать квартиру в 2024 году.

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