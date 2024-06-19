Дефицит бюджета США скоро достигнет $1,9 трлн из-за помощи Украине

Дефицит бюджета Соединенных Штатов к концу 2024 года вырастет до $1,9 трлн, следует из доклада Бюджетного управления конгресса США.

Новая оценка оказалась на $0,4 трлн или 27% выше февральского прогноза. Наибольший вклад в совокупный дефицит американского бюджета внесли новые законы, которые среди прочего предусматривают дополнительные выплаты на помощь Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона.

По последним оценкам конгресса, общий госдолг США к 2034 году достигнет $50,7 трлн или 122% от ВВП страны. Сейчас он составляет $34,7 трлн.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что чрезмерные траты Белого дома доведут страну «до забвения».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США должны мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов спрогнозировал снижение госдолга России в 2024 году.