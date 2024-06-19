Российские госкомпании захотели защититься от государства

Несколько госкомпаний договорились о создании общественной организации «Госимущество» для защиты своих интересов перед государством. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что потребность в создании единого центра защиты интересов госАО вызвана растущими требованиями государства к собственным компаниям и перестройкой системы управления ими.

Возглавит организацию заведующий профильной кафедрой Росимущества в РАНХиГС Иван Данилов. Среди компаний, с которыми обсуждалась инициатива,— Махачкалинский торговый и Мурманский морской рыбный порты, «Интер РАО», ТГК-2, АО «Росэнерготорг» и др.

14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки в руководстве российских государственных корпораций и государственных компаний в настоящее время не планируются.

В декабре сообщалось, что в список из 30 компаний с госучастием для возможной приватизации вошли в основном крупные банки.

До этого издание «Ведомости» сообщало, что власти РФ не планируют приватизацию крупных компаний в 2024 году.

Ранее глава Корпорации МСП рассказал о программах поддержки бизнеса.