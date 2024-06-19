Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России захотели ввести маркировку для банкоматов

«Ведомости»: в России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов

close
100%
Depositphotos

В России предложили запустить эксперимент по маркировке банкоматов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Юрия Плясунова, которое в конце марта было направлено в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Издание также напомнило, что в конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин направил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением проработать возможности мер поддержки отечественных производителей банковского оборудования. В соответствующем письме отмечалось, что у российских производителей есть потенциал «полностью заместить банкоматы иностранного производства в течение ближайших трех лет с учетом растущего спроса и необходимости обновления парка».

30 мая стало известно, что в России продлили эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции. Дополнительно в перечень включили ноутбуки, смартфоны и другую электронику.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на специалистов со знаниями в области маркировки интернет-рекламы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами