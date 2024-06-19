Стало известно, сколько россияне тратят на развлечения

Общий средний чек россиян в категории «развлечения» в марте-мае 2024 года вырос на 965 руб. по сравнению с декабрем-февралем, до 2 576 руб. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

По данным банка, больше всего весной россияне тратили на спорт — доля платежей в этой категории достигла 38%. Средний чек платежа по картам за занятия танцами, а также фитнес, игры в боулинг и бильярд весной 2024 года составил 3 338 руб. Он снизился на 208 руб. за рассматриваемый период.

Вторая позиция рейтинга — у кино. Доля платежей за поход в кинотеатр составила 26%. Средний чек одной покупки в кинотеатре (сюда входит и билет, и традиционный перекус для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы) весной составил 763 руб. Зимой он был на 65 руб. больше.

На третьем месте оказались театры и концерты с долей 15%. Средний чек одного похода на постановку в театр или на концерт любимой группы весной вырос на 225 руб. до 4 200 руб. Четвертая позиция рейтинга — у парков аттракционов, цирков и аквапарков. Доля платежей за визиты туда составила 13%, а билет подешевел на 248 руб. до 1106 руб. в среднем. Пятое место с долей в 9% — у выставок фотографий и живописи. Средний чек одной покупки билета на такой вид отдыха весной составил 871 руб. Зимой он был на 21 руб. больше.

Больше всего на развлечения тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

«Интересно, что столица традиционно занимает первое место по тратам на развлечения. Однако весной текущего года Санкт-Петербург обогнал Москву в этой статистике: общее число платежей в городе на Неве оказалось на 14% выше. При этом средний чек на развлечения в Москве весной заметно выше, чем в Санкт-Петербурге, — 5 105 руб. против 2 714 руб., соответственно», — отметили аналитики банка.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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