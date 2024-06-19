Юрист назвал россиянам способы снятия запрета на выезд за границу

Долг перед налоговыми органами в 30 тыс. руб. является основанием для ограничения на выезд россиян за границу, а также ареста их имущества на сумму задолженности. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель, управляющий партнер юридической компании «Ковалев и партнеры» Владимир Ковалев, комментируя возможный запрет блогерше и телеведущей Анастасии Ивлеевой на выезд за рубеж из-за неуплаты налогов.

«С обеспечительными мерами должники по всей России сталкиваются на ежедневной основе, в том числе это может коснуться и Ивлееву. Способов избежать или аннулировать их четыре. Первый способ — погасить задолженность. Этот вариант самый простой, быстрый и очевидный, его главная проблема — найти нужную сумму», — отметил эксперт.

По его словам, второй способ — добиться отмены исполнительного документа или судебного акта, в том числе путем их обжалования, но далеко не всегда для этого есть достаточные основания. Юрист уточнил, что арестовать счет или ограничить выезд государственные органы могут очень быстро, а процесс отмены решения суда может занять годы.

Третий способ — договориться с налоговой инспекцией: заключить мировое соглашение, получить налоговую отсрочку или рассрочку. По словам Ковалева, этот вариант вполне реален и подойдет, если вы не можете единовременно погасить весь долг и вам нужно время. В этом случае исполнительное производство приостанавливается после принятия решения налоговой инспекции о предоставлении отсрочки / рассрочки, обеспечительные меры прекращаются. Юрист сказал, что главные недостатки этого варианта — нужно обосновать необходимость отсрочки, рассрочки, предоставить залог, оформить бумаги, пройти специальную бюрократическую процедуру.

Четвертый вариант — договориться с судебными приставами. Ковалев уточнил, что принятие обеспечительных мер в общем случае может быть отложено судебным приставом, но всего на 10 дней.

«Приостановлено может быть и само исполнительное производство — соответствующие случаи описаны в ст. 40 ФЗ «Об исполнительном производстве», но абсолютное их большинство неприменимы или крайне малореалистичны», — заключил юрист.

14 июня стало известно, что Ивлеевой могут запретить выезд за рубеж из-за неуплаты налогов.

Ранее Ивлеева анонсировала федеральную сеть баров.